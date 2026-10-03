Montella'nın neden istifa etmediğini açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

MİLLİLER DEMİR ATTI

Halihazırda Uluslar Ligi'nde 3 maça çıkan millilerimiz üçünden de mağlup ayrıldı. Henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar son sıraya demir attı.

Millilerimizde eleştiri okları teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi. İtalyan teknik adamın ayrılması istenirken istifa etmemekte direniyor.

"TAZMİNATINI ALMAK İÇİN İSTİFA ETMİYOR"

Montella'ya dair eleştirilerden bulunan Levent Tüzemen, "Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkeler teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Haiti'den sonra Amerika'da elenen ikinci takım Türkiye, Montella ile yoluna devam etmenin bedelini ağır ödüyor. Yetenekli ve geniş kadroya sahip olmamıza rağmen İtalyan hocanın Dünya Kupası travmasından çıkamamasının A Milli Takım üzerinde olumsuzluk yarattığını net görüyoruz. Montella tazminatını almak için istifa planını devreye sokmuyor" dedi.