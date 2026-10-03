A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndan en erken elenen ekip olurken, UEFA Uluslar Ligi'ne de kötü girdi. Milliler, 3 maçı da kaybederken 1 gol atıp 8 gol yedi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, eleştiri yağmuruna tutulurken, istifa çağrılarına da kulak asmadığını söyledi ve görevine devam edeceğini açıkladı.

Montella'nın görevden alınması halinde ise yüklü bir tazminatının bulunduğu belirtildi.

"BU SÖZLEŞME KAMU MALINI KÖTÜYE KULLANMAKTIR!"

Gazeteci Uğur Meleke, Montella'nın dudak uçuklatan tazminatının nasıl ödeneceğini açıkladı. Meleke, Hürriyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Montella'ya artık ivedilikle teşekkür edilmeli. Bir yıllık tazminatı anlayabilirim. Ancak medyada iddia edildiği gibi iki senelik (5 milyon Euro) bir tazminat söz konusuysa, bu sözleşme kamu malını kötüye kullanmaktır. Dünya şampiyonu Scaloni’nin maaşı 2 milyon euro. Xavi’nin 3, Zidane’ın 3,5 milyon... Montella’ya gerçekten 5 milyon Euro ödenecekse o zaman o bahsettiğiniz Bodrum’daki villaları verin İtalyan Hoca’ya. Ve artık hepiniz istifa edip gidin. Eğer bir sonraki seçimde TFF başkanı seçilecek olursam, Eddie Howe’u göreve getirmek çok isterim. Eğer Howe o sırada boşta olmazsa Thomas Frank’in de ağırlığının bizim milli takıma iyi geleceğini düşünüyorum. Zaten Brentford’da Rasmus Ankersen’le çalıştılar; o konuda da, başka alanlarda da Rasmus’tan destek almak istiyorum.

Yabancı bir teknik adamla çalışırsak, muhakkak parlak bir yerliyi hem A milli takımda yardımcı, hem de U21 koçu olarak görevlendirmeliyiz. Kaptanlık bandı da artık Arda Güler’de olmalı. Milli takımda yepyeni, tertemiz bir sayfa açmamız gerekiyor artık."