Montella ile ilgili çarpıcı iddia: Sen dalga mı geçiyorsun ya? Verin şunun parasını gitsin!

A Milli Takım'ın Belçika'ya 3-0 yenildiği maçtan sonra konuşan teknik direktör Ersun Yanal, milli takımın hocası Vincenzo Montella'yı sert sözlerle eleştirdi.

Milli takım UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk 2 maçında da Fransa ve İtalya'ya mağlup olmuştu.

3 maç sonunda puan alamayan milli takım 1 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, maçı değerlendirdiği SMEX Sports YouTube kanalında çarpıcı ifadeler kullandı.

"BÖYLE KONTRAT YAPILMAZ"

Milli takımın futbolundan Montella'yı sorumlu tutan, yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Ersun Yanal, programda şunları söyledi:



"Verin şunun parasını gitsin ya! Eğer oynatamıyorsan çık, oynatacak adam gelir. Bizde aslanlar gibi bir sürü adam var. Bunu birçok hoca yaptı. Birçok hoca içselleştirdi; Piontek, Derwall... Birlikte bütün oldular ve bunun altyapısını çok iyi kurdular. O takımları oraya ulaştırdılar. Ama sen bizimle dalga geçemezsin kardeşim. Sen dalga mı geçiyorsun ya! Sen kiminle dalga geçiyorsun. Verin şunun parasını gitsin ya! Sorun nerede biliyor musun? Sorun kontratta. Böyle kontrat yapılmaz."