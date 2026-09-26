Mısır’dan Mohamed Salah için flaş karar! Tehlikenin önüne geçildi

Mısır Futbol Federasyonu, Güney Sudan karşılaşması öncesinde Mohamed Salah konusunda dikkat çeken bir karar aldı. Suni zeminde oynanacak mücadelede olası sakatlık riskini göz önünde bulunduran federasyon, yıldız futbolcuyu kadroda değerlendirmedi.

Mısır Milli Takımı'nda Mohamed Salah gelişmesi yaşandı. Güney Sudan ile oynanacak karşılaşmanın suni çimde yapılacak olması nedeniyle yıldız futbolcunun mücadelede forma giymemesine karar verildi. Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın sakatlık riski yaşamaması için tedbir amaçlı böyle bir adım atıldığını açıkladı.

SALAH RİSKE EDİLMEDİ

Mısır Futbol Federasyonu, Güney Sudan karşılaşması öncesinde Mohamed Salah'ın durumunu değerlendirdi. Yapılan görüşmelerin ardından yıldız futbolcunun mücadelede forma giymemesine karar verildi.

Kararın temel gerekçesi ise karşılaşmanın suni çim zeminde oynanacak olması olarak gösterildi. Mısır cephesi, Salah'ın fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak olası bir kas sakatlığının önüne geçmek istedi.

FEDERASYONUN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Mısır Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, “Mısır A Milli Futbol Takımı'nın Hossam Hassan yönetimindeki teknik ekibi, 29 Eylül'de oynanması planlanan Güney Sudan maçında, karşılaşmanın oynanacağı sahanın suni çim olması nedeniyle Mohamed Salah'ı dinlendirmeye karar verdi. Teknik heyet ile Mohamed Salah arasında Angola maçından önce, oyuncuyu korumak amacıyla Güney Sudan maçında oynamaması konusunda anlaşmaya varılmıştı ve teknik heyet bu kararı uygulamayı uygun gördü" ifadelerini kullanıldı.

SUNİ ÇİMDE OYNAYACAKLAR

Üst düzey futbolcular açısından suni zeminin oluşturabileceği fiziksel yük nedeniyle Mısır Milli Takımı'nın temkinli bir yaklaşım sergilediği belirtildi.

Teknik heyet ve federasyon yetkililerinin değerlendirmesi sonucunda Salah'ın bu karşılaşmada riske edilmemesi kararlaştırılırken, diğer oyuncular mücadelede görev yapacak.

GÖZLER TRABZONSPOR'DA

Milli takımda forma giymeyecek olan Mohamed Salah'ın kulüp kariyerindeki durumu da Trabzonspor taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Mısır'ın aldığı kararın, yıldız futbolcunun fiziksel olarak korunmasına yönelik olduğu belirtildi.

Salah'ın milli maçta dinlendirilmesinin ardından gözler bordo-mavili ekibe çevrildi. Trabzonspor'da yıldız oyuncunun milli takım arasının ardından kulüp programına dahil