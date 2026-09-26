Beşiktaş'ta matem! Metin Keçeli vefat etti: Metin Keçeli kimdir?

Beşiktaş Kulübü'nün unutulmaz yöneticilerinden, onursal başkan Süleyman Seba'nın sağkolu, eski ikinci başkan ve futbol şube sorumlusu Metin Keçeli hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta matem. Metin Keçeli kimdir?



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski yönetim kurulu üyemiz ve Divan Kurulu Üyemiz Metin Keçeli’nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

METİN KEÇELİ KİMDİR?

Metin Keçeli 1949 yılında Rize'de doğdu.

Işık Lisesi'nde okudu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Metalurji bölümünden mezun oldu. İsveç'te yüksek lisansını yaptı.

1983 yılında SODEP kurucu il başkan yardımcılığı yaptı. 1979 yılında 30 yaşındayken Beşiktaş Kulübü'nde yönetici oldu.

Onursal başkan Süleyman Seba döneminin önde gelen isimlerindendi.

2000 yılında kadar Beşiktaş Kulübü'nde futbol şube sorumluluğu, asbaşkanlık ve tesis sorumluluğu gibi görevlerde bulundu. Beşiktaş'ın kamp yapacağı Bartın Tesisleri'ne giderken, geçirdikleri kaza sonucu Şan Ökten hayatını kaybetti. Metin Keçeli ve Ergun Gökalp ağır yaralandı. Uzun süre tedavi gördü.

31 Ocak 2010 Beşiktaş JK genel seçimleri ile ikinci başkanlık görevine gelmiş ve görevini Mart 2012'ye kadar sürdürdü.

Metin Keçeli Beşiktaş Kulübü'nün tarihini en iyi bilenlerdendi.

Keçeli'nin ani vefatı siyah beyazlı camiada büyük üzüntü yarattı.