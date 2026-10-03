Millilerimiz Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başladı!

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle giriş yaptı. Kadınlar görme engelliler futbolunda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Polonya'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir başlangıca imza attı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Polonya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyunca rakibi karşısında mücadele gücünü ortaya koyan Türkiye, bulduğu tek golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya 3 puanla başlamış oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden takımlar da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Milli takım, Polonya karşısında aldığı galibiyetle turnuvanın devamı öncesinde moral kazandı.

İKİNCİ MAÇIN RAKİBİ BELLİ OLDU

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, saat 11.30'da NPT (Neutral Paralympic Team) ile karşı karşıya gelecek.

NPT, belirli şartlar nedeniyle ülkelerinin adı ve bayrağı altında yarışamayan sporculardan oluşan tarafsız statüdeki takım olarak turnuvada yer alıyor.

Milli takım, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.