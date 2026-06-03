Milliler Kosova'yı tek golle geçti
Kosova'yla özel maçta karşılaşan Ümit Milli Takım, Salih Malkoçoğlu'nun golüyle 1-0 galip geldi.
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova'yı konuk etti. Ümraniye Stadı'nda oynanan mücadelede genç milliler sahadan tek golle galip ayrıldı.
20. dakikada İlhan Fakılı'nın pasında topla buluşan Ali Habeşoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Gjokaj, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
33. dakikada Ayberk Karapo'nun sağ taraftan kullandığı taç atışında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Ali Habeşoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gjokaj, meşin yuvarlağı kurtardı.
82. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Emirhan Acar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında bulunan Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Mücadele, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
DETAYLAR
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Melih Aldemir, Samet Özkul, Batuhan Bıyıklı
Türkiye: Deniz Ertaş (Dk. 72 Onuralp Çevikkan), Ayberk Karapo, Yiğit Efe Demir (Dk. 72 Salih Malkoçoğlu), Hamza Güreler, Yasin Özcan (Dk. 83 Deniz Ofli), Eyüp Aydın (Dk. 64 Emirhan Boz), Emirhan İlkhan (Dk. 84 Yunus Emre Konak), Hamza Akman (Dk. 46 Emirhan Acar), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 72 Melih Bostan), İlhan Fakılı (Dk. 83 İzzet Çelik), Ali Habeşoğlu (Dk. 83 Poyraz Efe Yıldırım)
Kosova: Gjokaj, Sadriu (Dk. 84 Maliqi), Zeqiraj, Shala, Parduzi, Bllaca (Dk. 64 Morina), Xhylani (Dk. 65 Rrahmani), Zeqiri, Fazlija, Jashari (Dk. 75 Sahitaj), Berisha (Dk. 75 Aliu)
Gol: Dk. 82 Salih Malkoçoğlu (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 62 Eyüp Aydın (Türkiye), Dk. 77 Aliu (Kosova)