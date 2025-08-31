Milliler Dünya Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaşadı
Arjantin'e setlerde 3-1 kaybeden 21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nı 16. sırada bitirdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki klasman maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.
ARJANTİNE’E SETLERDE 3-1 MAĞLUP OLDUK
Çin'in Jiangmen kentinde oynanan mücadelede millilerimiz rakibine setlerde 3-1 (17-25, 25-23, 16-25 ve 20-25) kaybetti.
MİLLİLER TURNUVAYI 16. SIRADA NOKTALADI
Bu mağlubiyet ile birlikte millilerimiz turnuvayı 16. sırada noktaladı.
YILMAZ ÜNER’DEN 17 SAYI
Arjantinde Diaz, kaydettiği 29 sayı ile birlikte maçın en skorer ismi olmayı başardı. Millilerimizde ise Yılmaz Üner 17 sayı kaydetti.
