Milliler Dünya Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaşadı

21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki klasman maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

ARJANTİNE’E SETLERDE 3-1 MAĞLUP OLDUK

Çin'in Jiangmen kentinde oynanan mücadelede millilerimiz rakibine setlerde 3-1 (17-25, 25-23, 16-25 ve 20-25) kaybetti.

MİLLİLER TURNUVAYI 16. SIRADA NOKTALADI

Bu mağlubiyet ile birlikte millilerimiz turnuvayı 16. sırada noktaladı.

YILMAZ ÜNER’DEN 17 SAYI

Arjantinde Diaz, kaydettiği 29 sayı ile birlikte maçın en skorer ismi olmayı başardı. Millilerimizde ise Yılmaz Üner 17 sayı kaydetti.

Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı: Listesinde sürpriz isimler

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho'nun ne dediğini açıkladı

Galatasaray'ın rakibine bir darbe daha: İşler hiç iyi gitmiyor

Sinan Engin Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz teklifini açıkladı