Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR

Derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu, derbinin VAR hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy olduğunu resmen açıkladı.
AVAR'da ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev yapacak.

2024/11/08/hbbjk.jpg

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarda bulunan Nene ile En Nesyri, özel izinli Ederson ve Duran’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Alvarez, Brown, Talisca, Semedo görev alamayacak.
Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası’nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide yok.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

