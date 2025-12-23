Yılın son derbisi! Fenerbahçe Beşiktaş: İşte ilk 11'ler

Yılın son derbisi! Fenerbahçe Beşiktaş: İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Yılın son derbisi Türkiye Kupası'nda oynanacak. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. İşte derbiye dair tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR

Derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.

LİGDE FENERBAHÇE KAZANDI

İki takımın Süper Lig'de oynadığı maçın galibi Fenerbahçe olmuştu.
Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştükten sonra 10 kişi kalan Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarda bulunan Nene ile En Nesyri, özel izinli Ederson ve Duran’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Alvarez, Brown, Talisca, Semedo forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası’nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Dev derbinin muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Fenerbahçe: Tarık, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham

