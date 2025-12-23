Temmuz ayında Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Ukrayna Ligi'nin ilk devresini 35 puanla lider LNZ Cherkasy ile aynı puanda tamamladı.

Shakhtar'ın sezonun 2. yarısı programı ise belli oldu.

ARDA TURAN'DAN TÜRKİYE KARARI

Teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in kış kampı için Antalya'yı tercih etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son 6 ay inanılmaz derecede yoğun geçti. Shakhtar tatile çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Takımın 14 Ocak'ta Antalya'da toplanacağı ifade edildi.

Yılın son derbisi! İşte ilk 11'ler

TURAN'IN SHAKHTAR PERFORMANSI

Bu sezon Arda Turan yönetiminde 32 maça çıkan Shakhtar Donetsk, bu maçlarda 2.06 puan ortalaması yakaladı.

Ukrayna ekibi 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İşte kulübün yaptığı açıklamanın tamamı:

UEFA Konferans Ligi'nde Kraków'da Rijeka'ya karşı oynanan maç, Miners'ın 2025'teki son maçı oldu.

Takımın önünde birkaç haftalık tatil var ve Yeni Yıl tatillerinden sonra Turuncu-Siyahlılar, Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu için mücadele edecekleri ve Avrupa kampanyalarına devam edecekleri sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara başlayacaklar.

Arda Turan'ın takımının kış kampını Türkiye'de yapacağı zaten biliniyor.

14 Ocak'ta Antalya'da bir araya gelmesi planlanıyor.

Hazırlık planları ve hazırlık maçları hakkında daha fazla ayrıntı daha sonra açıklanacak.