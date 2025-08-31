Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho'nun ne dediğini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

“GÖNDERİLMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI”

Mourinho’nun ayrılığına dair konuşan Rıdvan Dilmen, "Açıklamalarında el yordamıyla oyuncu alındığını ima ediyor. 'Burada benim istediğim iki oyuncu var, biri alındı diyor' Alınan Skriniar ki Ali Bey de bunu divan kurulunda teyit etmişti. Bildiğim kadarıyla da veya gördüğümüz kadarıyla da 3-4 haftadır Kerem ısrarı var. Ne John Duran, ne Brown, ne de Semedo’yu kendisinin istediğini veya bu futbolcular için 'bunu alın' demediğini anlatıyor ve 'başarısızlık benim suçum değil.' diyor. Ama bunu çok sık yapıyor. Geçen sene de 'benden kaynaklanmıyor.' demişti. Siz hiç Jose Mourinho’nun 'Evet toparlayacağız, benim de hatalarım oldu' dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Mourinho gönderilmek için her şeyi yaptı ve bunu da başardı aslında" dedi.

Jose Mourinho

“OH YIRTIM BURADAN’ DEMİŞTİR”

Portekizli teknik adamın mutlu olduğunu belirten Jose Mourinho, "Mourinho'ya sorsanız 'Mutlu musunuz?' diye, şimdi yollanan bir teknik adam çok üzülür değil mi? Ailesini arayıp, 'Oh, yırttım buradan' demiştir. Ben Jose Mourinho'yu Lizbon’daki açıklamalarının ardından Lizbon’da yollardım” ifadelerini kullandı.