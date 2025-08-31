Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho'nun ne dediğini açıkladı

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho'nun ne dediğini açıkladı
Yayınlanma:
Jose Mourinho'ya dair konuşan Rıdvan Dilmen ayrılık sonrası Portekizli teknik adamın mutlu olduğunu dile getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

“GÖNDERİLMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI”

Mourinho’nun ayrılığına dair konuşan Rıdvan Dilmen, "Açıklamalarında el yordamıyla oyuncu alındığını ima ediyor. 'Burada benim istediğim iki oyuncu var, biri alındı diyor' Alınan Skriniar ki Ali Bey de bunu divan kurulunda teyit etmişti. Bildiğim kadarıyla da veya gördüğümüz kadarıyla da 3-4 haftadır Kerem ısrarı var. Ne John Duran, ne Brown, ne de Semedo’yu kendisinin istediğini veya bu futbolcular için 'bunu alın' demediğini anlatıyor ve 'başarısızlık benim suçum değil.' diyor. Ama bunu çok sık yapıyor. Geçen sene de 'benden kaynaklanmıyor.' demişti. Siz hiç Jose Mourinho’nun 'Evet toparlayacağız, benim de hatalarım oldu' dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Mourinho gönderilmek için her şeyi yaptı ve bunu da başardı aslında" dedi.

jose-mourinho.webp
Jose Mourinho

“OH YIRTIM BURADAN’ DEMİŞTİR”

Portekizli teknik adamın mutlu olduğunu belirten Jose Mourinho, "Mourinho'ya sorsanız 'Mutlu musunuz?' diye, şimdi yollanan bir teknik adam çok üzülür değil mi? Ailesini arayıp, 'Oh, yırttım buradan' demiştir. Ben Jose Mourinho'yu Lizbon’daki açıklamalarının ardından Lizbon’da yollardım” ifadelerini kullandı.

Kaynak:HT Spor

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Spor
Mourinho sonrası Fenerbahçe bambaşka çıktı
Mourinho sonrası Fenerbahçe bambaşka çıktı
Dursun Özbek'in ne yaşadığını açıkladı
Dursun Özbek'in ne yaşadığını açıkladı