Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı: Listesinde sürpriz isimler

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını koymaya karar verdi. Yıldırım'ın listesinde yer alacak isimler de ortaya çıktı.

Olağanüstü Genel Kurula gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

AZİZ YILDIRIM’DAN ADAYLIK KARARI

Fanatik’ten Mesut Aydın Kale’nin haberine göre; Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdi. Bugün ekibiyle bir araya gelen Aziz Yıldırım son görüşmelerini gerçekleştirip yönetiminde yer vereceği isimleri netleştirdi.

LİSTESİNDE SÜRPRİZ İSİMLER

Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alacak isimler şu şekilde:

Aykut Kocaman
Mehmet Ali Aydınlar
Hakan Bilal Kutlualp
Yahya Ülker
Ozan Balaban
Önder Fırat
Murat Salar
Serhat Cecen
Ömer Onan

HAKAN BİLAL KUTLUALP’TEN BİRLEŞME KARARI

Aziz Yıldırım’ın listesinde Aykut Kocaman, Mehmet Ali Aydınlar ve Yahya Ülker’in isimleri dikkat çekerken Hakan Bilal Kutlualp’in adı da yer aldı. Daha önce adaylığını duyuran Hakan Bilal Kutlualp’in Aziz Yıldırım ile birleşmeye karar verdiği dile getirildi.

hakan-bilal-kutlualp.jpg
Hakan Bilal Kutlualp de listeye girecek

SADETTİN SARAN ADAYLIĞINI RESMİLEŞTİRMİŞTİ

İş insanı Sadettin Saran, 500 imzayı toplayak Yüksek Divan Kurulu’na teslim etmiş böylece adaylığı resmileşmişti. Ali Koç’un da önümüzdeki günlerde adaylığını resmileştirmesi bekleniyor.

Kaynak:Fanatik

