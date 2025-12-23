Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş karar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Derbi, ATV'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ KARAR

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş bir karara imza attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rafa Silva, Fenerbahçe maç kadrosuna alınmadı.

Rafa Silva'nın Çaykur Rizespor maçı öncesi ısınmadaki görüntüsü

TAVIRLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, haftalar sonra Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmıştı.

Maçta süre almayan Rafa Silva'nın maç öncesi ısınma bölümünde elleri cebinde isteksiz ısınması, büyük tepki çekmişti.

Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın kadrosu anons edildiği sırada Rafa Silva'nın ismi okununca ıslıklamıştı.

DERBİNİN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR

Derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.

VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Anıl Usta ile Gökhan Barcın olacak.