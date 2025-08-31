Sinan Engin Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz teklifini açıkladı

Sinan Engin Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz teklifini açıkladı
Yayınlanma:
Sinan Engin, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için NEOM'dan talep ettiklerini anlattı.

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u konuk eden Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz yine kadroya alınmadı.

Barış Alper Yılmaz’ın takımdaki geleceği henüz netleşmezken Sinan Engin duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

“ORTAK NOKTA BULUNACAK”

Galatasaray’ın NEOM’dan taleplerini sıralayan Sinan Engin, "Demek ki Barış Alper bugün oynasaydı işi çabuk çözerdi, Osimhen'i de iyi kullanırdınız. Aldığım son duyuma göre Galatasaray yönetimi, 50 milyon Euro'yu net ve Keçiörengücü'ndeki payı da NEOM kulübünün ödemesini istiyor. Bence orta nokta bulunacak. Barış belki çok teknik değil ama fiziksel gücünü kullanarak rakibi bunaltıyor” sözlerini sarf etti.

sinan-engin.webp
Sinan Engin

“OSIMHEN’İ DAHA İYİ KULLANABİLİRSİN ICARDI’YLE”

Sarı-kırmızılıların maçtaki performansı için de konuşan Sinan Engin, "Galatasaray kanatsız bir aslan. Kanatlarını kullanamıyor hep ortadan gitmeye çalışıyor. Siz geçen sene Osimhen'i kule gibi kullandınız. Bu sene de o şekilde kullansanıza. Adamı devamlı kenarlara koşturuyorsunuz. Eğer siz çizgiye inip topu forvetlere getiremezsiniz işiniz çok zor. Sane, Sara veya Yunus'tan birisi oynamayacak. Çünkü Icardi'ye ihtiyacın var. Osimhen'i daha iyi kullanabilirsin Icardi'yle” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Galatasaray'ın rakibine bir darbe daha: İşler hiç iyi gitmiyor
Galatasaray'ın rakibine bir darbe daha: İşler hiç iyi gitmiyor
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz karar: Mourinho sonrası ilk maç
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz karar: Mourinho sonrası ilk maç
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı