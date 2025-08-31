Sinan Engin Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz teklifini açıkladı

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u konuk eden Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz yine kadroya alınmadı.

Barış Alper Yılmaz’ın takımdaki geleceği henüz netleşmezken Sinan Engin duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

“ORTAK NOKTA BULUNACAK”

Galatasaray’ın NEOM’dan taleplerini sıralayan Sinan Engin, "Demek ki Barış Alper bugün oynasaydı işi çabuk çözerdi, Osimhen'i de iyi kullanırdınız. Aldığım son duyuma göre Galatasaray yönetimi, 50 milyon Euro'yu net ve Keçiörengücü'ndeki payı da NEOM kulübünün ödemesini istiyor. Bence orta nokta bulunacak. Barış belki çok teknik değil ama fiziksel gücünü kullanarak rakibi bunaltıyor” sözlerini sarf etti.

Sinan Engin

“OSIMHEN’İ DAHA İYİ KULLANABİLİRSİN ICARDI’YLE”

Sarı-kırmızılıların maçtaki performansı için de konuşan Sinan Engin, "Galatasaray kanatsız bir aslan. Kanatlarını kullanamıyor hep ortadan gitmeye çalışıyor. Siz geçen sene Osimhen'i kule gibi kullandınız. Bu sene de o şekilde kullansanıza. Adamı devamlı kenarlara koşturuyorsunuz. Eğer siz çizgiye inip topu forvetlere getiremezsiniz işiniz çok zor. Sane, Sara veya Yunus'tan birisi oynamayacak. Çünkü Icardi'ye ihtiyacın var. Osimhen'i daha iyi kullanabilirsin Icardi'yle” dedi.