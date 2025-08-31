Galatasaray'ın rakibine bir darbe daha: İşler hiç iyi gitmiyor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Manchester City'de işler iyi gitmiyor.
İngiltere Premier Lig’in 3. hafta maçında Manchester City deplasmanda Brighton ile kozlarını paylaştı. Falmer Stadyumu’nda oynanan mücadelede Brighton rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
BRIGHTON GERİDEN GELİP KAZANDI
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 67. dakikada James Milner (P) ve 89. dakikada Brajan Gruda kaydetti. Manchester City’nin tek golü ise 34. dakikada Erling Haaland’dan geldi.
LİGDE İŞLER İYİ GİTMİYOR
Bu sonuçla birlikte 4 puana ulaşan Brighton, 10. sırada yer aldı. 3 puandaki Manchester City ise 12. sırada kaldı.
GALATASARAY İLE EŞLEŞTİLER
Geçtiğimiz günlerde yapılan kura çekimiyle Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile eşleşti. Taraflar ligin son hafta maçında İngiltere’de karşılaşacak.