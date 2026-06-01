Milli takımda karar verildi: Montella sürpriz yaptı

Türkiye - Kuzey Makedonya maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella yedek ağırlıklı bir kadro tercih etti.

2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımımız, Kuzey Makedonya'yla özel maçta karşılaşacak.

JOSE LUIS MUNUERA DÜDÜK ÇALACAK

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek.

MONTELLA'DAN SÜRPRİZ KARAR

Müsabakaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, yedek ağırlıklı bir kadro tercih etti.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.

Kuzey Makedonya (Muhtemel): Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Miovski, Eljif Elmas, Rastoder.

