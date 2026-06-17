Milli takımda acı itiraflar: Bu sese kulak verin!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na tatsız başladı. Milliler, gruptaki ilk maçta Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Millilerin cumartesi sabahı Paraguay'la oynayacağı maç öncesi acı itiraflar geldi.

Ay yıldızlı oyunculardan Samet Akaydin, düzenlenen basın toplantısında maçtan sonra yaşadıklarını ve takım içinde olup bitenleri tek tek anlattı.

"TRİBÜNDE AĞLAYAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE!"

Samet Akaydin'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Ben takıma çok güveniyorum. Hep toplantı halindeyiz. Gerçekten üzüldük yazılanlara. İnşallah Paraguay maçında telafi edeceğiz. Ülkemizi mutlu etmek çok güzel bir duygu. Bunlar bize baskı yapmıyor. Sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tribünlerde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız.

Eleştiri olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. İyi söylemler olduğu gibi kötü söylemler de olacak. Biz çabuk sinirlenen ve çabuk yumuşayan bir yapıya sahibiz, insanımız böyle. Şu anda herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin de sahaya çıkalım diye düşünüyor. Avustralya'yı aslında iyi analiz ettik. Her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Her bölge oyuncularını farklı farklı analiz ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Eksiklerimizden ders çıkarmaya çalışıyoruz. İşin ciddiyetinin farkındaydık. İlk maçın telafisi olur. Bunları fazla dile getirip kendimizi strese sokmak istemiyoruz. Önümüzde 2 maç daha var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuçla bu maçtan döneceğiz inşallah.

Bizim ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bunun karşılığını veremeyince mutsuz oluyoruz. Bu bizi strese sokmuyor. Daha çok çalışıyoruz. Zaten iyi çalışıyorduk ama bu mağlubiyetin ardından daha da istekli çalışıyoruz. Mağlubiyet diğer takımları farklı etkileyebilir belki ama bizim takımı daha da hırslandırdı.

"KAPTANIMIZA ÜZÜLÜYORUZ SABAHA KADAR UYUMADIK"

24 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, önümüzde kritik bir maç var ve bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu takım şu ana kadar önemli başarılar kazandı. Biz duygusal insanlarız. Futbolcular olarak da her şeyin bilincindeyiz. Kötü oynayanlar kendilerini de en ağır şekilde eleştiriyor. Herkesin farkındayız. Avustralya karşısında top genelde bizdeydi. Çalıştığımız yerden gol yemek bizi düşürdü. Şutlarla savunmayı açabilirdik. Hakan, Arda, Barış gibi topa iyi vuran oyuncularımız var. İkinci yarıda oyuna iyi başladık. Kenan'ın oyuna girmesiyle hareketlendik ama sonra talihsiz bir gol yedik, oyun düştü.

Duygularımızı çok yukarıda yaşıyoruz. Eleştirilere açığız, bizden daha fazla açık olan da yoktur. Ama biz bazen eleştiriyi karıştırıyoruz. Bir insanın saçına, bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor. Ben bunları anlamıyorum. Eleştirinin en ağırı yapılsın, kötü oyun eleştirilsin. Uğurcan kötü oynayınca ben ona sallarım, ben kötü oynayınca o bana sallar. En iyi eleştiriyi biz yapıyoruz. Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar, üzülüyoruz, kaptanımız da üzülüyor. Hakan biraz da duygusal bir insan. Böyle şeylere de takılıyor ve bu da gayet normal. Artık korkudan bir şey yapamıyoruz. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz. Yenildiğimiz zamandaki eleştiriler bizi düşürmüyor." (AA)