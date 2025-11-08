Milli takım tarihte bir ilki başardı

Milli takım tarihte bir ilki başardı
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, Şili'de düzenlenen Gençler Davis Kupası'nda Güney Kore'yi 2-1 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Milli takım, yarı finalde ABD ile karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonu, Gençler Davis Kupası'ndan tarihi bir başarı haberi paylaştı. Şili'nin başkenti Santiago'da devam eden organizasyonda mücadele eden Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, turnuva tarihinde bir ilki başararak yarı final hakkı kazandı.

GÜNEY KORE'Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİLER

Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan milli ekip, çeyrek finalde karşılaştığı Güney Kore'yi 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, ay-yıldızlı takımın organizasyon tarihindeki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti.

YARI FİNALDE RAKİP ABD

Tarihi bir başarıya imza atarak son dört takım arasına kalan milli takım, yarı finalde tenisin güçlü ülkelerinden ABD ile karşılaşacak. Türkiye, şampiyonaya ilk kez katıldığı bu kategoride, final için mücadele edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

