A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçlarında 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan ve 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Kritik maçlar öncesin milli takımın aday kadrosu belli oldu.
İRFAN CAN KAHVECİ KARARI
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, milli takım aday kadrosunda yer aldı.
İşte Türkiye'nin kadrosu:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı,