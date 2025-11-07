Galatasaray'ın eski yıldızı Leo Dubois 31 yaşında veda etti

Galatasaray'ın eski yıldızı Leo Dubois 31 yaşında veda etti
Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor formaları giyen Fransız futbolcu Leo Dubois, 31 yaşında kariyerini noktaladı. Dubois, “Fiziksel olarak iyiyim ama hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum” dedi.

Fransız futbolcu Leo Dubois, profesyonel kariyerine son verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 31 yaşındaki sağ bek, yaptığı açıklamada fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ancak artık farklı bir yol izlemek istediğini belirtti.

GALATASARAY'IN YILDIZIYDI

Dubois, kariyerine Nantes altyapısında başladıktan sonra Fransa’nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon’da uzun yıllar forma giydi. 2022 yılında Galatasaray’a transfer olan oyuncu, Süper Lig’de RAMS Başakşehir ve Eyüpspor formalarını da terletti.

FRANSA MİLLİ TAKIMI FORMASI GİYDİ

Kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çeken Dubois, 13 kez Fransa Milli Takımı formasını giydi. Özellikle Lyon döneminde Avrupa kupalarında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

Galatasaray’da geçirdiği dönemde hem Süper Lig hem Avrupa arenasında önemli maçlara çıkan Dubois, son olarak Eyüpspor’da görev aldı.

Yıldız oyuncunun 31 yaşında futbolu bırakma kararı, Süper Lig’de onu izleyen taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.

