Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sarı kırmızılı takım Osimhen'in golleriyle farklı galibiyete ulaşırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişini de sürdürdü.

Galatasaray'a bu galibiyetin ardından müjdeli bir haber de İlkay Gündoğan'dan geldi.

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak olan Bodo Glimt maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.

İLKAY'IN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihinin belli olduğu belirtildi.

Buna göre İlkay, 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçında kadroya alınacak.

Galatasaray'dan ayrılacak futbolcuyu duyurdu: Fiyatını bile açıkladı

35 yaşındaki futbolcunun 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11'de görev yapabileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Manchester City'ten transfer ettiği Türk asıllı Alman futbolcu sarı kırmızılı formayla 7 maçta oynarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.