Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Yayınlanma:
Galatasaray, Ajax galibiyetinin sevincini yaşarken, müjdeli bir de haber aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sarı kırmızılı takım Osimhen'in golleriyle farklı galibiyete ulaşırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişini de sürdürdü.

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray'a bu galibiyetin ardından müjdeli bir haber de İlkay Gündoğan'dan geldi.

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak olan Bodo Glimt maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.

İLKAY'IN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

whatsapp-image-2025-11-06-at-15-27-53.jpeg

İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihinin belli olduğu belirtildi.

Buna göre İlkay, 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçında kadroya alınacak.

35 yaşındaki futbolcunun 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11'de görev yapabileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Manchester City'ten transfer ettiği Türk asıllı Alman futbolcu sarı kırmızılı formayla 7 maçta oynarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

