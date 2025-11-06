Galatasaray'dan ayrılacak futbolcuyu duyurdu: Fiyatını bile açıkladı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendiği maçı değerlendiren yorumcu Sinan Engin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sinan Engin, Asist Analiz Youtube kanalında şunları söyledi:

"Galatasaray, Türkiye Ligi'ni hakikaten ciddiye almıyor. 'Ben zaten alırım. Bir tek rakibim Trabzonspor' diyor. Fenerbahçe maçında mesela Orkun Kökçü atılmasa 4 olurdu. Fenerbahçe'nin gidecek hali yok.

Galatasaray Avrupa'da, Avrupa takımı gibi oynuyor. Avrupa Fatihi Galatasaray maç seçiyor. Ona göre mücadele ediyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük futbol markasıdır, tartışmasız. Hiç kimse bir şey demesin.

"OSIMHEN YAKINDA GİDER"

Kralların kralı Osimhen: Kane'i de geçti Mbappe'yi de Haaland'ı da

Galatasaray, Ocak'ta transfer yapacak. Bazı oyuncularla ilgili memnuniyetsizlikler de var. Osimhen'e bir şey olsa, Icardi ile gidemezsin. Davinson Sanchez ve Singo Avrupa'da 2 maç oynamasa çok zorlanır ama olmazsa olmaz tabii ki Osimhen.

Bana göre Osimhen'in, Haaland'dan daha fazla özelliği var. Bu atılmayacakları da atıyor. Her yere kafasını, ayağını sokuyor. Isak'ı getir, bu katkıyı veremez. Fiyatını 150 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray bunu 150 milyon euroya satabilir. Osimhen yakında gider. Galatasaray da ona çok şey kattı."