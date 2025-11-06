Galatasaray'dan ayrılacak futbolcuyu duyurdu: Fiyatını bile açıkladı

Galatasaray'dan ayrılacak futbolcuyu duyurdu: Fiyatını bile açıkladı
Yayınlanma:
Yorumcu Sinan Engin, Ajax-Galatasaray maçını değerlendirirken, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendiği maçı değerlendiren yorumcu Sinan Engin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sinan Engin, Asist Analiz Youtube kanalında şunları söyledi:

avrupa-2025-11-06t130508-586.jpg

"Galatasaray, Türkiye Ligi'ni hakikaten ciddiye almıyor. 'Ben zaten alırım. Bir tek rakibim Trabzonspor' diyor. Fenerbahçe maçında mesela Orkun Kökçü atılmasa 4 olurdu. Fenerbahçe'nin gidecek hali yok.

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray Avrupa'da, Avrupa takımı gibi oynuyor. Avrupa Fatihi Galatasaray maç seçiyor. Ona göre mücadele ediyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük futbol markasıdır, tartışmasız. Hiç kimse bir şey demesin.

"OSIMHEN YAKINDA GİDER"

Kralların kralı Osimhen: Kane'i de geçti Mbappe'yi de Haaland'ı daKralların kralı Osimhen: Kane'i de geçti Mbappe'yi de Haaland'ı da

Galatasaray, Ocak'ta transfer yapacak. Bazı oyuncularla ilgili memnuniyetsizlikler de var. Osimhen'e bir şey olsa, Icardi ile gidemezsin. Davinson Sanchez ve Singo Avrupa'da 2 maç oynamasa çok zorlanır ama olmazsa olmaz tabii ki Osimhen.

Bana göre Osimhen'in, Haaland'dan daha fazla özelliği var. Bu atılmayacakları da atıyor. Her yere kafasını, ayağını sokuyor. Isak'ı getir, bu katkıyı veremez. Fiyatını 150 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray bunu 150 milyon euroya satabilir. Osimhen yakında gider. Galatasaray da ona çok şey kattı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Spor
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
TFF'de bahis depremi: 45 kişi istifa etti
TFF'de bahis depremi: 45 kişi istifa etti