Kralların kralı Osimhen: Kane'i de geçti Mbappe'yi de Haaland'ı da
Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında Galatasaraylı Osimhen zirveye çıktı. Osimhen, Harry Kane, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı da geride bıraktı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda yendiği maçta 3 gol birden atan Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirveye çıktı.
Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Harry Kane, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı da geride bıraktı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI SIRALAMASI
Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı sıralaması şöyle:
Victor Osimhen Galatasaray 6
Harry Kane Bayern Münih 5
Erling Haaland Manchester City 5
Marcus Rashford Barcelona 4
Anthony Gordon Newcastle United 4
Lautaro Martinez Inter 4
Fermín Lopez Barcelona 3
Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 3
Dusan Vlahovic Juventus 3