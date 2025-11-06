Kralların kralı Osimhen: Kane'i de geçti Mbappe'yi de Haaland'ı da

Kralların kralı Osimhen: Kane'i de geçti Mbappe'yi de Haaland'ı da
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında Galatasaraylı Osimhen zirveye çıktı. Osimhen, Harry Kane, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı da geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda yendiği maçta 3 gol birden atan Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Harry Kane, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı da geride bıraktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Osimhen'le gelen zaferin maliyeti: 32 milyon euroOsimhen'le gelen zaferin maliyeti: 32 milyon euro

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı sıralaması şöyle:

Victor Osimhen Galatasaray 6

Harry Kane Bayern Münih 5

2024/11/07/hbgs.jpgKylian Mbappe Real Madrid 5

Erling Haaland Manchester City 5

Marcus Rashford Barcelona 4

Anthony Gordon Newcastle United 4

Lautaro Martinez Inter 4

Fermín Lopez Barcelona 3

Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 3

Dusan Vlahovic Juventus 3

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Spor
Casus berber mi çıktı? Olay iddiada flaş gelişme
Casus berber mi çıktı? Olay iddiada flaş gelişme
Kulüp Başkanı Şenan Kerçin'den stat açıklaması
Kulüp Başkanı Şenan Kerçin'den stat açıklaması
Mourinho'yu dipten Galatasaray kurtardı!
Mourinho'yu dipten Galatasaray kurtardı!