Kralların kralı Osimhen: Kane'i de geçti Mbappe'yi de Haaland'ı da

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında Galatasaraylı Osimhen zirveye çıktı. Osimhen, Harry Kane, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı da geride bıraktı.