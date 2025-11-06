Osimhen'le gelen zaferin maliyeti: 32 milyon euro

Yayınlanma:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste galibiyetlerle hem puan tablosunda yükseldi hem kasasını doldurdu. Osimhen’in hat-trick yaptığı Ajax zaferi, UEFA’dan milyonlarca euro prim getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esen Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek hem sahada hem de mali tabloda zirveye yürüdü. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, hat-trick performansıyla gecenin yıldızı olurken, sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte UEFA’dan 2.1 milyon euro prim kazandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

5-1'LİK HEZİMETLE BAŞLADI AMA

Galatasaray, Devler Ligi’ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt hezimetiyle başlamıştı. Ancak ardından gelen Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleriyle hem grupta iddialı konuma geldi hem de ciddi bir gelir elde etti. Son üç maçtan gelen galibiyet primleri toplamda 6.3 milyon euroyu buldu.

2025/06/08/victor-osimhen-galatasaray-2025-jpg.webp
Osimhen'in performansı dikkat çekiyor

OSIMHEN'LE 32 MİLYON EURO GELDİ

UEFA’nın katılım (ayakbastı) ücreti olarak verdiği 25.991 milyon euro da eklendiğinde, Galatasaray’ın toplam Şampiyonlar Ligi geliri 32.291 milyon euroya ulaştı.

2025/08/22/ozbekfiba.jpg
Dursun Özbek ve yönetimi başarılı sonuçlardan oldukça memnun

DURSUN ÖZBEK MUTLU

Bu performans, kulüp yönetimi açısından da büyük bir başarı olarak dikkat çekti. Başkan Dursun Özbek’in sportif başarıyı mali disiplinle birleştirme hedefi, Avrupa arenasında şimdilik karşılık buldu.

Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdiGalatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ:

Ayakbastı ücreti: 25.991 milyon €

3 galibiyet primi: 6.3 milyon €

Toplam: 32.291 milyon €

Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçında 25 Kasım'da Marsilya ile oynayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

