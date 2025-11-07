TFF millilerin aday kadrosunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre millilerin 14 Kasım Cuma günü Ukrayna ile İstanbul'da, 18 Kasım Salı günü ise Druskininkai şehrinde Litvanya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.

FİKSTÜR

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Milli Takım, Druskininkai kentindeki LSC Druskininkai Stadı'nda Litvanya ile mücadele edecek. Mücadelede başlama vuruşu TSİ 19.00'da yapılacak.

PUAN DURUMU

Ay-yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda 5 puanla ilk sırada yer alıyor.

Teknik direktör TFF'ye çağrıda bulundu: Maçın incelenmesini istedi

ADAY KADRO

Millilerin, Ukrayna ve Litvanya maçlarının aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)