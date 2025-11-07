Teknik direktör TFF'ye çağrıda bulundu: Maçın incelenmesini istedi

Lig’in 13. haftasında Sarıyer sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1’lik skorla galip geldi.

Sarıyer’e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Anziani ve 64. dakikada Camara kaydetti. Amedspor’un tek golü ise 50. dakikada Jefferson’dan geldi.

SARIYER 9 KİŞİ KALDI

45+2’de Muhammet Ali Özbaskıcı ve 69’da Camara kırmızı kart görerek Sarıyer’i 9 kişi bıraktı.

“BAŞINDAN SONUNA KADAR İNCELENMESİ LAZIM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sarıyer teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın hakemine sitem etti.

Karşılaşmanın incelenmesi gerektiğini söyleyen Servet Çetin, "Çok kızgındım. Biraz daha sakinleşip gelmek istedim. 9 kişi maç kazandık, hiç mutlu değiliz. Bulunduğumuz konumu da biliyorsunuz. Ben şunu rica ediyorum; bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 15 dakika maçı uzattı, ne oldu da bu kadar uzattı? Zaten kadromuz dar. Eksik kadromuza rağmen iki tane değerli oyuncumuzu kırmızı kartla atıyor. Kaç tane geçişte pozisyon yakaladık, rakibe niye vermiyorsun kartları? Hakem Sarıyer’in maçı kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi. Kazanmamıza rağmen mutsuzum, üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum” sözlerini sarf etti.