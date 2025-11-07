Arda Güler'e müjde: Real Madrid açıkladı
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'de ayın futbolcusu seçildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’e forma giyen Arda Güler hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı.
REAL MADRID’DE AYIN FUTBOLCUSU ARDA GÜLER
Genç milli futbolcumuz, İspanyol kulübünde ayın futbolcusu seçildi. Plaketini alan Arda Güler, poz vermeyi de ihmal etmedi.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MAÇIN FUTBOLCUSU OLMUŞTU
Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Juventus’u 1-0 mağlup ettikleri maçın oyuncusu seçilmişti.
XABI ALONSO’NUN GELİŞİYLE PARLADI
Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti ile bir türlü yıldızı barışmayan Arda Güler, Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte parladı.
15 MAÇTA 3 GOL VE 6 ASİST
Bu sezon Real Madrid formasıyla 15 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 6 asist kaydetti.
LİGDE LİDERLER
İspanya’da geride kalan 11 haftada sadece 1 mağlubiyet yaşayan Real Madrid, 30 puan liderliğini sürdürüyor.
