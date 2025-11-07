Fenerbahçe maçındaki skandala Almanlar bile dayanamadı

Fenerbahçe maçındaki skandala Almanlar bile dayanamadı
Yayınlanma:
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının ardından konuşan Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, maçın hakemine yüklendi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Doosan Arena’da oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmaya damga vuran an ise Jhon Duran’ın yerde kaldığı pozisyon oldu. Jhon Duran uzatma dakikalarında rakibinin şortunu çekmesiyle yere düşerken Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe için konuştu: 'Başkan kusura bakmasın' diyerek açıkladıRıdvan Dilmen Fenerbahçe için konuştu: 'Başkan kusura bakmasın' diyerek açıkladı

VAR’A RAĞMEN DEVAM KARARI VERDİ

VAR’ın müdahalesiyle pozisyonu izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout, devam kararı verdi.

2024/11/08/hbfb.jpg

LOTHAR MATTHAUS DA DAYANAMADI

Lindhout’un kararı Fenerbahçelileri çıldırtırken bir tepki de Almanya’dan geldi. Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, pozisyona dair yaptığı yorumda net bir penaltı olduğunu dile getirdi.

lothar-matthaus-213799.webp

“UZUN SÜRE ARA VERMESİ GEREKİYOR”

Lothar Matthaus açıklamasında "Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı. Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Erman Toroğlu'na ırkçılık suçlaması: Suç duyurusunda bulundular
Erman Toroğlu'na ırkçılık suçlaması: Suç duyurusunda bulundular
Dursun Özbek maç biter bitmez aradı: Galatasaray'da soyunma odası coştu
Dursun Özbek maç biter bitmez aradı: Galatasaray'da soyunma odası coştu