Fenerbahçe maçındaki skandala Almanlar bile dayanamadı

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Doosan Arena’da oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmaya damga vuran an ise Jhon Duran’ın yerde kaldığı pozisyon oldu. Jhon Duran uzatma dakikalarında rakibinin şortunu çekmesiyle yere düşerken Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe için konuştu: 'Başkan kusura bakmasın' diyerek açıkladı

VAR’A RAĞMEN DEVAM KARARI VERDİ

VAR’ın müdahalesiyle pozisyonu izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout, devam kararı verdi.

LOTHAR MATTHAUS DA DAYANAMADI

Lindhout’un kararı Fenerbahçelileri çıldırtırken bir tepki de Almanya’dan geldi. Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, pozisyona dair yaptığı yorumda net bir penaltı olduğunu dile getirdi.

“UZUN SÜRE ARA VERMESİ GEREKİYOR”

Lothar Matthaus açıklamasında "Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı. Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor” sözlerini sarf etti.