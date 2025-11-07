Rıdvan Dilmen Fenerbahçe için konuştu: 'Başkan kusura bakmasın' diyerek açıkladı

Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen’e konuk olan Fenerbahçe sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Sports Digitale Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, ara transfer dönemi için konuştu.

“HİÇ KUSURA BAKMASIN BAŞKAN”

Gelecek senenin transferlerini yapacaklarını belirten Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe devre arasında hiç kusura bakmasın başkan, yüzde 1 milyon 100 kağıt hazırlayacaklar. Gelecek senenin de transferini yapacaklar şimdiden. Bu hoca başarılı, adam işini yapıyor. Belli bir sistemi var, oyuncuları tanımaya başladı” dedi.

“SOL BEK, ORTA SAHA VE BİR SAĞ KANAT”

Rıdvan Dilmen, hangi mevkilere transfer yapılacağı ile ilgili ise “Ben Fenerbahçe'nin yüzde 1 milyon 4 tane... Sol bek, bir orta saha, bir sağ kanat -Nene iyi bir yedek olur, geleceğini bilmiyorum.- İyi bir santrfor, ona da Duran karar verecek” ifadelerini kullandı.

“BİZ ICARDI-OSIMHEN ARIYORUZ”

Forvet hattına da değinen Rıdvan Dilmen, “Fenerbahçe'nin santrfor kararını Tedesco ile Duran karar verecek. Ben sözümün arkasındayım En-Nesyri gol atar. En-Nesyri ile Jardel'i kıyaslayın, biz Icardi-Osimhen arıyoruz" sözlerini sarf etti.