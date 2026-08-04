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Milli takım direnemedi: Maalesef yenildik

Slovenya karşısında milli takım direnemedi. Maalesef yenildik.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takım direnemedi: Maalesef yenildik

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takım direnemedi. Maalesef yenildik.

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FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, grubundaki son maçında karşılaştığı Slovenya'ya 62-53 yenildi.
Ay yıldızlılarımız müsabakaya Begüm Demir, Begüm Erdal, Esma Tanrıverdi, Naz Secerlioğlu ve Ece Çelik beşiyle başladı.

Milli takım direnemedi: Maalesef yenildik - Resim : 2
Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 üstün tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 34-21 önde gitti.
Son 10 dakikaya 10 sayı farkla (38-48) önde giren Slovenya, karşılaşmayı da 62-53 kazandı.

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Statü gereği turnuvaya katılan 16 takım da play-off'larda mücadele edecek. A ile B, C ile D gruplarındaki ekipler çapraz eşleşecek.
C Grubu'nu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3'üncü sırada tamamlayan Türkiye, 5 Ağustos Çarşamba günü son 16 turunda D Grubu'nun 2'ncisi Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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