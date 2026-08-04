İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takım direnemedi. Maalesef yenildik.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, grubundaki son maçında karşılaştığı Slovenya'ya 62-53 yenildi.

Ay yıldızlılarımız müsabakaya Begüm Demir, Begüm Erdal, Esma Tanrıverdi, Naz Secerlioğlu ve Ece Çelik beşiyle başladı.



Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 üstün tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 34-21 önde gitti.

Son 10 dakikaya 10 sayı farkla (38-48) önde giren Slovenya, karşılaşmayı da 62-53 kazandı.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ SIRBİSTAN

Statü gereği turnuvaya katılan 16 takım da play-off'larda mücadele edecek. A ile B, C ile D gruplarındaki ekipler çapraz eşleşecek.

C Grubu'nu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3'üncü sırada tamamlayan Türkiye, 5 Ağustos Çarşamba günü son 16 turunda D Grubu'nun 2'ncisi Sırbistan ile karşılaşacak.