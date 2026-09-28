Milli maç öncesi Fatih Terim'den Montella çıkışı

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

"CESUR VE AKILLI OLMASINIZ"

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a konuşan Fatih Terim, "İtalya'ya karşı oynarken cesur ve akıllı olmalısınız; en ufak hatayı bile değerlendirebilecek tecrübeye sahip bir rakiple karşı karşıyasınız" dedi.

"FUTBOL KİMLİĞİ OLUŞTURMAK ÖNEM TAŞIYOR"

Millilerimizin Fransa maçındaki performansı için Fatih Terim, "Takım, güçlü bir rakibe karşı oynamasına rağmen oyundan kopmadı; bazı maçlarda sadece sonuca değil; performansa, mücadele azmine, pozisyon üretme becerisine ve zor anlardaki reaksiyona da bakmak gerekir. Türkiye için artık bir futbol kimliği oluşturmak önem taşıyor. Sabır ve azim gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HEM MONTELLA HEM DE KADRO ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

Vincenzo Montella'ya yönelik eleştiriler hakkında ise Fatih Terim, "Dünya Kupası'nın ardından Vincenzo ile yola devam etme kararı, Federasyonun kendisine ve yaptığı işe duyduğu güveni yansıtıyor. İstikrardan yana olmuşumdur çünkü bir takımın belirli bir oyun tarzı oturtması zaman alır. Birkaç yıl önce Uluslar C Ligi'nde olduğumuzu düşünürsek, hem o hem de kadro övgüyü hak ediyor" sözlerini sarf etti.