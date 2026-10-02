MHK başkanlık görevine ret cevabı geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçecek yeni isim için hareketlilik yaşanıyor. Mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınmasının ardından TFF'nin yeni başkan arayışına başladığı belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF'nin MHK Başkanlığı için teklif götürdüğü isimlerden biri eski hakem Bünyamin Gezer oldu. Ancak Gezer'in kendisine yapılan teklifi kabul etmediği aktarıldı.

TFF’DEN BÜNYAMİN GEZER’E TEKLİF

MHK'de yaşanan gelişmelerin ardından TFF'nin yeni başkan konusunda farklı isimlerle temas kurduğu belirtildi.

Bu kapsamda eski Süper Lig hakemi Bünyamin Gezer'e de MHK Başkanlığı görevi için teklif götürüldüğü ifade edildi.

Gezer'in ise TFF'den gelen teklifi kabul etmeme kararı aldığı kaydedildi.

BÜNYAMİN GEZER KİMDİR?

9 Aralık 1972 tarihinde Amasya'da dünyaya gelen Bünyamin Gezer, eski futbol hakemi ve polis memurudur.

Hakemlik kariyerinden önce amatör seviyede kalecilik yapan Gezer, uzun yıllar futbol hakemliği yaptı. 2011 yılında hakemlik kariyerini noktaladı.

Aktif hakemlik kariyerinin ardından Merkez Hakem Kurulu bünyesinde de görev alan Gezer, daha sonraki dönemde futbol yorumculuğu ve köşe yazarlığı yapmaya başladı.

Gezer'in MHK Başkanlığı için yapılan teklifi kabul etmemesinin ardından TFF'nin yeni başkan için hangi isimle anlaşacağı merak konusu oldu.