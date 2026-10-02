Hakem siparişi ortaya çıktı! Ertuğrul Doğan 'istemem' dedi İbrahim Hacıosmanoğlu aracı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin dikkat çekici yazışmalar tespit edildi. Soruşturma kayıtlarına giren incelemelerde, kulüp başkanlarının taleplerinin federasyon yönetimi üzerinden Merkez Hakem Kurulu'na iletildiği ve hakem kadroları ile pozisyon değerlendirmelerine doğrudan müdahale edildiği belirlendi.

"BU ADAMI İSTEMİYORUZ NE MAÇA NE DE VAR'A"

Gündoğdu’nun telefon incelemesinde, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın belirli bir hakemi istemediği, bu hakemin Trabzonspor müsabakalarında ve VAR odasında görevlendirilmemesi yönündeki talebinin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu’ya aktarıldığı saptandı.

Tutanaklara geçen yazışmada İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (İ.E.H.) ile Ferhat Gündoğdu arasındaki diyalog şu şekilde kayıtlara geçti:

İ.E.H.: Tamam

Ferhat Gündoğdu: Başkanım; Fuat beyle konuştum. 7 kişi çalışmanın hukuksal olarak bir problem olmayacağını söyledi. Siz de kendisine bir kez daha sorarsanız sevinirim.

Ferhat Gündoğdu: içimize kimse sızmaması için ve görüntü açısından sanırım en iyi çözüm bu... Oluşacak iş yükünü merak etmeyin ben kaldırırım işi. yeterki içimize sızmasınlar

Ferhat Gündoğdu: Bir de bizim camia da aç gözlü çoktur. boşalan iki kadro için herkesi devreye sokarlar. bunu da bilmenizde fayda var. almaycaksak en azında sezon sonuna kadar böyle götürelim.

İ.E.H.: Yetki sende başkanım

Ferhat Gündoğdu: sağolun başkanım.

İ.E.H.: Baskanim

İ.E.H.: Ozgur Yankaya

İ.E.H.: Bu adami istemiyoruz ne maca ne de var a

İ.E.H.: Ertuğrul attı başkanım

Ferhat Gündoğdu: Hakemin göremediği pozisyon bacak gergin olmadığı ve siddet icermedigi için sınırda bir hareket .dolayisiyla Var in karışmadığı doğru oldu

Ferhat Gündoğdu: Buda Konya'nın penaltı beklentisi diye elestiribilirler ama bir vurma yok. Penaltı çok basit olurdu

Ferhat Gündoğdu: Erman Toroğlu her iki pozisyon ile ilgili bizim gibi söyledi

HAKEM ATAMALARI MESAJLARI: ÖZGÜR ABİ OLSUN

Soruşturmada gözaltına alınan bir diğer isim olan hakem Yasin Kol ile Ferhat Gündoğdu arasında geçen ve hakem atamalarına yönelik talepleri içeren mesajlaşmalar da adli inceleme dosyasına girdi. Süper Lig'de görevlendirilecek hakemlerin belirlenmesi sürecine ilişkin gerçekleşen görüşmede şu ifadeler yer aldı:

Yasin Kol:

YASİN KOL

ABDULLAH BORA ÖZKARA

BAHTİYAR BİRİNCİ

ÇAĞDAŞ ALTAY

VAR ONUR ÖZÜTOPRAK

AVAR SARPER BARIŞ SAKA

Ferhat Gündoğdu:

TAMAM KARDEŞİM

ONUR BALIKESİRLİ

BAŞKA KİM OLABİLİR?

Yasin Kol:

ERKAN ENGİN OLSUN BAŞKANIM

Ferhat Gündoğdu:

OK

Yasin Kol:

BAŞKANIM İYİ AKŞAMLAR

ÖZGÜR YANKAYA OLSA DAHA İYİ OLUR BAŞKANIM

DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN

Ferhat Gündoğdu:

SARPER'İN BANDIRMA MAÇI VARMIŞ YAKIN ZAMANDA

ÖZGÜR'ÜN YANINA AVAR'I KİM OLSUN İSTERSİN

Yasin Kol:

BAŞKANIM ATİLLA OLSUN

ATİLLA VAR ÖZGÜR ABİ AVAR OLSUN

Ferhat Gündoğdu:

OK

YASİN MÜSAİT OLUNCA BENİ ARARSIN KARDEŞİM

Yasin Kol:

YASİN KOL

ABDULLAH BORA ÖZKARA

BAHTİYAR BİRİNCİ

ÇAĞDAŞ ALTAY

VAR

ALİ ŞANSALAN

MEHMET SALİH MAZLUM

SARPER BARIŞ SAKA

SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM

İLK OPERASYON 29 EYLÜL'DE 4 İLDE YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı geniş kapsamlı hakem soruşturmasında ilk operasyon dalgası 29 Eylül tarihinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenlendi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakem Arda Kardeşler de emniyete giderek ifade verdi.

SON DÜDÜK ÇALDI, POLİS HAKEMLERİ GÖZALTINA ALDI

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine derbilerin hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de takibe alındı. Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan karşılaşmanın tamamlanmasının ve son düdüğün çalmasının hemen ardından iki hakem hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

MHK Başkanı ve diğer şüphelilerden elde edilen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizleri sonucunda, Yasin Kol’un yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinin bulunduğu saptaması soruşturma tutanağında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel’in "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.