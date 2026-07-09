Messi'yi elemek için 3 Türk harekete geçti: Murat, Zeki, Eray

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre Milli Takımı, Kolombiya'yı penaltılarla eleyerek 72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İsviçre'nin başarısında Türk izleri dikkat çekiyor. Takımın teknik direktörü Murat Yakın'ın yanı sıra kadroda Türk kökenli Zeki Amdouni ve Eray Cömert de yer alıyor.

Zeki Amdouni'nin babası Rize'nin Fındıklı ilçesinden, annesi ise Tunuslu. Eray Cömert ise İsviçre doğumlu Türk kökenli bir stoper olarak milli takımın önemli isimlerinden biri.

Çeyrek final öncesinde konuşan Murat Yakın, Arjantin'e meydan okuyarak, "Arjantin yenilmez değil. Dünya Kupası'nın en iyi İsviçre takımı olmak istedik ve tarih yazdık. Şimdi şampiyonu yenmeye çalışacağız. Messi en iyisi ama ona karşı mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Messi de turnuvada tarihi bir performans sergiliyor. Son 16 turunda attığı golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu unvanını pekiştiren Arjantinli yıldız, İsviçre karşısında yarı final bileti arayacak.