Mehmet Demirkol veda etti

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, vedasını açıkladı.

56 yaşındaki Demirkol, spor yazarlığının yanı sıra NTV Spor ve Beinsports'ta programlara katıldı.

2020 yılında Socrates Dergi Youtube kanalına katılan Mehmet Demirkol, 6 yıl sonra veda ettiğini duyurdu. Demirkol, milli takımın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili yorumlarıyla da dikkat çekiyordu.

"DÖRT AY ÖNCE VERDİM BU KARARI"

Demirkol, vedasını katıldığı programda ile açıkladı.

Mehmet Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim Socrates'teki son yayınım. Yani esasında çok kişisel bir şey. Şahane altı yıl geçirdim. Bu benim kararım. Dört ay önce verdim bu kararı ve sevgili Can'a (Can Öz) söyledim. Memnun kalmadı muhtemelen ama anlayışla karşıladı. Yani veda olarak söylemiyorum. Gene evim benim burası, gene gelirim diye düşünüyorum. Sadece kişisel bir karar. Beni bu altı yıl boyunca aranıza aldığınız için çok teşekkür ediyorum.”