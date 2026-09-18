Marsilya'yı yıkan Beşiktaş'a UEFA'dan müjde
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 geçen Beşiktaş'a bir güzel haber de UEFA'dan geldi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş sahasında Marsilya ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
ART ARDA GELEN GALİBİYETLER MORALLERİ YÜKSELTTİ
Art arda gelen güzel sonuçlar Beşiktaş'ta büyük bir mutluluğa yol açarken bir güzel haber de UEFA'dan geldi. Siyah-beyazlıların Marsilya karşısındaki farklı galibiyetinin ardından kulüpler sıralaması güncellendi.
19 SIRA BİRDEN YÜKSELDİLER
13 bin 500 puana ulaşan temsilcimiz Beşiktaş'tan UEFA kulüpler sıralamasında büyük bir sıçrama gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, 19 sıra birden yükselerek 128. sıraya yerleşti.
SIRADAKİ RAKİP HOFFENHEIM
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim Perşembe günü Almanya'da mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi