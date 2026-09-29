Manchester City davasında Acun Ilıcalı sert çıkıştı

Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, İngiltere Premier Lig'de gündeme oturan Manchester City'nin finansal kurallara ilişkin davası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ilıcalı, suçlamaların kesinleşmediğine dikkat çekerken, kuralların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde uygulanacak yaptırımların futbolun rekabet yapısı açısından önem taşıdığını söyledi.

Manchester City'nin finansal kurallarla bağlantılı 114 ihlalle suçlandığı dosyada bağımsız bir komisyonun değerlendirmeleri gündeme gelirken, İngiliz ekibinin ise daha önce olduğu gibi söz konusu iddiaları kabul etmediği ve karara itiraz etmeye hazırlandığı aktarıldı.

“EĞER İHLAL VARSA BUNUN ADI FİNANSAL DOPİNG”

Acun Ilıcalı, Manchester City'nin suçlu olduğu yönünde kesin bir hüküm vermediğini belirterek iki tarafın da farklı görüşte olduğuna dikkat çekti.

Ilıcalı, finansal kuralların gerçekten ihlal edildiğinin ortaya çıkması halinde bunun rekabet açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, bu durumu “finansal doping” olarak nitelendirdi.

“GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANMALI”

Hull City sahibi, finansal kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak cezaların caydırıcı olması gerektiğini savundu.

Ilıcalı, yüksek bütçeler kullanarak kadro kalitesini artıran kulüplerin kuralları ihlal etmesi halinde bunun diğer takımlar açısından adil bir rekabet ortamını bozabileceğini belirtti.

İngiliz futbolunda kuralların herkes için aynı şekilde uygulanmasının önemine vurgu yapan Ilıcalı, düşük seviyede kalacak yaptırımların benzer ihlallerin önüne geçmekte yetersiz kalabileceğini söyledi.

“FARKIN DAHA DA AÇILMASINI İSTEMİYORUZ”

İngiltere'deki kulüpler arasındaki ekonomik uçuruma da değinen Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'in en yüksek bütçeli takımlarıyla aynı mali imkanlara sahip olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Ilıcalı, ekonomik açıdan daha güçlü kulüplerin kuralları ihlal ederek avantaj elde etmesinin, zaten mevcut olan bütçe farkını daha da büyütebileceğini belirtti.

Hull City'nin sahibi, futbolun geleceği açısından rekabet dengesinin korunması ve kuralların tüm kulüpler için eşit biçimde uygulanması gerektiği mesajını verdi.