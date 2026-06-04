Mahmut Uslu: Mbappe'yi alacak gücümüz var

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

Mahmut Uslu'nun ''Mbappe'yi alacak gücümüz var'' ifadesi gündem oldu.

''İKİ SANTRFOR HAZIR''

Transferlere dair konuşan Uslu, "Ne eksiğimiz olduğu belli. İki tane santrfor lazım bize. İkisiyle de anlaşıldı, getireceğiz. İki santrfor hazır. Sol ayaklı bir stoper gerekiyor. Bir de 23 yaş altında bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sol bek ya da sağ bek olabilir. Nelson Semedo ve Mert Müldür var. Mert tam sağ bek gibi değil ama oynattılar. Milli Takım'da da oynuyor işte'' dedi.

''MBAPPE'Yİ ALACAK GÜCÜMÜZ VAR''

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'ye gönderme yapan Uslu, ''Real Madrid'de Mbappe problemi var, öyle mi? Bizim yönetim kadromuzun onu alabilecek gücü var. Para deniliyor ya hani'' ifadelerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU SÖZLERİ

Aziz Yıldırım'ın Ferdi Kadıoğlu ile görüşme yaptığını ancak olumsuz olduğunu aktaran Mahmut Uslu, ''Başkanın söylediğini iletiyorum. Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçilmiş. Ancak gelmeyeceğini söylemiş. İngiltere veya yurt dışında başka ülkede daha yukarılara gitmek istediğini söylemiş. Barcelona seviyesinde kulüpler." yorumunu yaptı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Teknik direktör ile ilgili de konuşan Uslu, "Teknik direktör çalışmalarını yaptık. Bir seneliğine geliyoruz, bunun altını çizelim! Jose Mourinho'yu başkan söylerken; Aykut Kocaman o zaman da vardı! Söylese, o zaman söylerdi! Aykut Kocaman'a çok ayıp ediyorlar! İsmail Kartal söyleniyor. Çalıştık ve yönetimin önüne getireceğiz isimleri!

Üç günde teknik direktör seçimi olmaz, 10 gün sürer! Oğuz Çetin iyi bir ekip kurdu, bizden de yönetimden yardım edenler olacak. Futbol aklı gibi...

Oyuncular seçiliyor. Antrenör takımı değil, Aziz Yıldırım'ın takımı gibi olacak! Antrenörü getireceğiz ve çalışacak!" dedi.