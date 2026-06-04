Aziz Yıldırım'ın planı alt üst oldu: Seçime günler kala bomba gelişme

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilmişken, başkan adayı Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım'ın Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve temsilcileri ile sözlü olarak anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Seçime günler kala başkan adayı Aziz Yıldırım'ın planını alt üst edecek flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE GUIRASSY'YE RAKİP ÇIKTI

BILD'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Serhou Guirassy'i transfer etmek için harekete geçti.

İngiliz ekibinin, 30 yaşındaki yıldız golcü için kısa sürede teklif yapacağı ve Dortmund'un 40 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu belirtildi.

AZİZ YILDIRIM ANLAŞMIŞTI

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Serhou Guirassy'nin temsilcileri Ali Bilecan ve Moussa Sissoko ile bir araya gelerek transfer konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Daha sonrasında Alman devi görüşme yapıldığı iddialarını reddetmişti.

46 MAÇTA 22 GOL ATTI

Serhou Guirassy, geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund forması ile çıktığı 46 resmi maçta 22 gol atarken 6 da gol pası verdi.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan Gineli yıldızın Dortmund ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.