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Halk TV Spor Maalesef yine kaybettik: Milli takım pamuk ipliğine bağlı!

Maalesef yine kaybettik: Milli takım pamuk ipliğine bağlı!

Milli takım Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda 3. yenilgisini aldı. Gruptan çıkma şansı pamuk ipliğine bağlı kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Maalesef yine kaybettik: Milli takım pamuk ipliğine bağlı!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız; Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri 3. maçında ilk galibiyetini aldıFilenin Efeleri 3. maçında ilk galibiyetini aldı

Milliler böylece 4. maçta 3. mağlubiyetine aldı ve gruptan çıkma şansı pamuk ipliğine bağlı kaldı.
Filenin Efeleri, gruptaki son maçta 16 Eylül Çarşamba TSİ 17.00'de Letonya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Grup karşılaşmaları sonunda puan durumunda ilk 4 sırada yer alan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak.

ROMANYA-TÜRKİYE: 3-1

SALON: BT Arena
HAKEMLER: Maria de las Olas Machin Rodrigez (İspanya), Vlastimil Kovar (Çekya)
ROMANYA: Bala, Bartha, Dumitru, Chitigoi, Lupu, Rata, Kosinski (L) (Balean, Taranu Runcan, Aciobanitei, Magdas, Bratu,
TÜRKİYE: Murat, Gökçen, Marko, Kaan, Efe, Ahmet, Abdulsamet (L) (Cafer, Hilmi)
SETLER: 25-19, 25-21, 20-25, 25-18
SÜRE: 110 dakika

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Avrupa Şampiyonası
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