Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın locasını iptal ettiği Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklama yaparken Yıldırım'a çarpıcı ifadeler kullandı.

''İLGİNÇ BİR İCAT!''

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fenerbahçe eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır." yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın kullanımına tahsis edilen Chobani Stadyumu'ndaki loca iptal edildi. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri, stadyumun tam orta bölümünde bulunan bu locanın bundan sonraki süreçte "Başkanlık Locası" olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Kulüp yönetimi, söz konusu locanın yalnızca mevcut başkan için değil, gelecekte göreve gelecek tüm Fenerbahçe başkanlarının kullanımına ayrılacağını ifade etti.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın bu loca için ödemesi gereken ücreti, kulübe maddi katkı sağlamak amacıyla daha önce üç yıllık peşin olarak ödediği öğrenildi.