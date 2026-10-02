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"Ligler ertelenecek!"

MHK soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken liglerin erteleneceği ileri sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
"Ligler ertelenecek!"

MHK (Merkez Hakem Kurulu) soruşturmasında başkan Ferhat Gündoğdu'dan sonra Süper Lig hakemi Yasin Kol da gözaltına alındı.
Yasin Kol'la birlikte Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla gözaltına alınan isimlere eklendi.

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Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren eski hakem Deniz Ateş Bitnel, soruşturmanın genişleyebileceğini belirterek başka hakemlerin de gözaltına alınmasını beklediğini söyledi.

"LİGLER ERTELENECEK"

Yeni gözaltıların yapılmasi durumunda lig maçlarının oynanmasının zor olacağını belirten Deniz Ateş Bitnel, çarpıcı bir iddiada bulundu.
Deniz Ateş Bitnel, "Bu kadar hakem, gözlemci, MHK üyeleri gözaltındayken bu lig oynanmaz ve muhtemelen ligler ertelenecek" ifadesini kullandı.
TFF'den bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak MHK Başkanı da dahil gözaltılar nedeniyle Türkiye Kupası ve lig maçlarının hakemlerinin nasıl belirlenip, atanacağı da bilinmiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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