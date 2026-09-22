U14 Ligi’nde Konyaspor, deplasmanda Alanya 1221 ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak rakibi karşısında farklı bir galibiyete imza attı.

KONYASPOR'DAN TARİHİ FARK

Konyaspor U14 Takımı, mücadeleyi tam 23-0’lık skorla kazanmayı başardı. Karşılaşmada hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken genç futbolcular, rakip kalede çok sayıda gol pozisyonu üretirken mücadele boyunca skor üstünlüğünü elinde tuttu.

Konyaspor’da Yiğit Soysaler, attığı 7 golle karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu. Yiğit’in yanı sıra Mustafa Yiğit Kiraz 3, Mustafa Sergül 2, Halil İbrahim Demirçin 2 ve Melikşah Pekcan 4 gol kaydetti. Abdulkadir Sever, Ahmet Bartu Katar ve Ahmet Bilgiç de skora katkı sağlayan diğer oyuncular oldu. Alanya 1221’in kendi kalesine attığı 2 gol de skora eklendi.

23-0’lık sonuç, genç takımın farklı galibiyeti olarak dikkat çekerken karşılaşmanın ardından mücadele sosyal medyada da gündem oldu.