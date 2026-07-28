Kocaelispor'dan kaçtı: Selçuk İnan kalemini kırdı!

Kocaelispor yeni sezona hazırlanırken, bir futbolcunun kaçtığı, bir futbolunun kaleminin de teknik direktör Selçuk İnan tarafından kırıldığı belirtildi.

Özgür Kocaeli'deki habere göre; Riva kampının tamamlanmasının ardından Habib Keita ortadan kayboldu. Keita'nın Türkiye'den izinsiz bir şekilde ayrıldığı ve Fransa'ya gittiği tespit edildi.

Oyuncuya ulaşamayan yönetimin yasal prosedürü uygulamaya soktuğu, katılmadığı her antrenman için tutanak tutturulduğu belirtildi.

JO KADRO DIŞI BIRAKILDI

Gazeteci Hayrettin Albayrak, Keita’nın kaçmasının yanı sıra, Jo’nun ise disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmasının düşündürücü olduğunu vurguladı. Albayrak, Özgür Kocaeli'deki yazısında "Jo’nun geçen sezon da disiplin zaafları vardı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Selçuk Hoca ilkinde affetmişti, ancak bu kez kalemini kırmış olacak ki Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, oyuncunun satılacağını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Albayrak, şöyle devam etti:

Keita’nın aklını menajerlerin çeldiğini biliyoruz. Geçen sezon orta sahadaki performansından memnunduk, takımda kalmasına da sevinmiştik. Ancak beklenmedik bu gelişmeyle sarsıldık. Yine de hani derler ya, “Bizi istemeyeni biz de istemeyiz.” Keita olayına ben de böyle bakıyorum. Allah her ikisinin de yolunu açık etsin. Umuyoruz ki kulüp, bu satışlardan hatırı sayılır gelir elde eder. Show’un geri dönüşünü ise Jo ve Keita’nın ayrılığından çok daha değerli buluyorum. Orta sahadaki varlığı takıma önemli güç katacaktır.

Tabii bu ayrılıkların ardından Selçuk Hoca, özellikle orta saha planlamasını sil baştan yapmak durumunda. Mutlaka bu konuda hazırlıkları vardır. Yönetime yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, bu hafta içinde en az iki transfer yapılması bekleniyor. Toplam transfer planlamasının ise beş oyuncu olduğunu da belirteyim. Daha önce de gündeme gelen, son olarak Konyaspor forması giyen Galatasaray’ın eski futbolcusu Berkan Kutlu’nun transferinde olumlu gelişmeler yaşandığı yönünde bilgiler aldım. Selçuk Hoca bu ismi çok istiyor.