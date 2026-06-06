Kimi Antonelli pole pozisyonunu kaptı
Mercedes pilotu Kimi Antonelli Monaco Grand Prix'sine pole pozisyonunu kaptı. Antonelli, yarışa ilk sıradan başlayacak.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.
SIRALAMA TURLARI YAPILDI
Monaco'nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.
ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ POLE POZİSYONU
Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 12.051'lik derecesiyle Çin, Japonya ve Miami'nin ardından Monaco'da üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde etti.
YARIN TSİ 16.00'DA BAŞLAYACAK
Antonelli'nin 0.043 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.228 saniye farkla Ferrari takımından Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton üçüncü sırayı aldı.
Monaco Grand Prix'sine yarın TSİ 16.00'da start verilecek. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi