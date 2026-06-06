Henüz 19 yaşında Roland Garros'ta şampiyon oldu

Sezonun ikinci grand slam organizasyonu olan Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınlar tekler kategorisinde şampiyonluğa genç Rus tenisçi Mirra Andreeva ulaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın finalinde Polonyalı raket Maja Chwalinska ile karşı karşıya gelen Andreeva, etkili performansıyla rakibini mağlup etmeyi başardı.

MAÇI 2-0 KAZANDI

19 yaşındaki ve turnuvanın 8 numaralı seribaşı olan Andreeva, dünya sıralamasında 114. basamakta yer alan Chwalinska karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Mücadelede ilk seti 6-3 kazanan Rus tenisçi, ikinci sette de rakibine fazla fırsat tanımadı ve 6-2'lik skorla maçı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

HENÜZ 19 YAŞINDA İLK ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Kariyerlerinde ilk kez bir grand slam finalinde korta çıkan iki tenisçi arasında oynanan mücadelede gülen taraf Andreeva oldu. Genç raket, bu sonuçla kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde ederken, Roland Garros'ta önemli bir başarıya imza attı ve tenis kariyerindeki en büyük zaferlerinden birini yaşadı.