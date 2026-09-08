Kendi sahasında 4 golle yenildi sondan ikinci sıraya indi: İtiraf etti

Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 yenildi.

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan İzmir ekibi, sondan ikinci sıraya indi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçtan sonra tehlikeli sürece girdiklerini itiraf etti.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'de bulunduğu 3 senedir en kötü 45 dakikayı yaşadığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Maçın ilk 45 dakikasında yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunun bu bölümünde yaptık. Gerçekten sahada Göztepe'nin oyun şeklini hiçbir şekilde yansıtamadık. Aynı zamanda hem ofansta hem de defansta bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Sadece savunmada değil, öndeki oyuncularımız da bütün ikili mücadeleleri kaybetti ve bu bize büyük bir sıkıntı yaşattı.

"ZOR VE TEHLİKELİ BİR SÜREÇ"

Kendi oyun şeklimizle oyunu çevirmek için mücadele ettik ama kırmızı kartın ardından bizim için maç bitti diyebiliriz. Şimdi gerçekten çok zor ve tehlikeli bir sürecin içerisindeyiz hep beraber. Bunu çevirmenin tek yolu şu anda aklımızı iyi bir şekilde kullanmak ve aynı zamanda çok sıkı bir şekilde çalışmak. Herkesin, bütün oyuncuların daha iyi bir performans sergilemesi ve bütün Göztepe ailesinin birlik olması lazım. Bu, bizim adımıza gerçekten çok önemli. Çünkü bu zor süreç sadece oyuncular ya da hocalar için değil, bütün Göztepe ailesi için zor ve tehlikeli bir süreç. Biz bu sürecin içerisinden sadece hep beraber olursak çıkabiliriz."