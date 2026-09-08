6 maçta daha galip gelemedi "Önümüzdeki maçlara bakıyoruz" dedi

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, kendi sahasında Bodrum FK'yı 1-0 yendi.

Bodrum FK, böylece ilk 6 haftayı galip gelemeden tamamladı. Mardin 1969 Spor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, "Üç puan bizi çok sevindirdi. İnşallah bundan sonraki maçları da galip gelerek tamamlarız" derken, Bodrum FK'da Sefer Yılmaz, sonraki maçlara baktıklarını söyledi.

Fatih Serkan Albayrak, takımının galibiyetinden sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum FK son 3 maçta gol yememişti. Maçta bizim oyunumuzu bozmayı ve bizi durdurmayı amaçlayan bir Bodrumspor vardı. Bunu hedeflemişlerdi ve gerçekten de bunda biraz başarılı oldular çünkü oyunun ritmini tutmada biraz sıkıntı yaşadık. Topun hakimiyeti her ne kadar Bodrumspor'da olsa da pozisyon üstünlüğü tamamen bizdeydi. Yani yaklaşık 10'a yakın şutumuz var. Rakibin 2 isabetsiz şutu var. Önceki maçlarda puan kaybımız vardı ama iyi yoldayız. Oyuncularımız gerçekten kendilerini maça tamamen veriyor. Tam bir ekip olduk. Bu yolda ilerlemeye de devam edeceğiz. Daha da iyi olmayı hedefliyoruz. Üç puan bizi çok sevindirdi. İnşallah bundan sonraki maçları da galip gelerek tamamlarız."

YILMAZ: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKIYORUZ

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise oyuncu değişiklikleri ve taktiksel hamlelerle maça yeniden ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeni bir takım olduklarını ve kadrolarında çok sayıda genç oyuncunun bulunduğunu belirten Yılmaz, "Şanssız bir gol yedik. Ondan sonra maça dönmek için elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama sonunda Mardin 1969 Spor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tekrar onları tebrik ediyoruz. Yeni bir takımız. Genç oyuncularımız çok fazla. Son hafta 3 transfer geldi. Onların da katkılarıyla, takıma alışmalarıyla ilerleyen süreçte çok daha iyi bir Bodrumspor'u izleteceğimize inanıyoruz. Artık bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.