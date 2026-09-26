Karşıyaka krizde: 4. maçını da kazanamayınca taraftarlar daha fazla dayanamadı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, 4'üncü haftada konuk ettiği bir diğer İzmir temsilcisi Gaziemirspor’a 1-0 mağlup oldu. Oyunun büyük bölümünde üstün oynayan Karşıyaka fırsatları değerlendiremedi.

Gaziemir ekibine galibiyeti getiren golü 84'üncü dakikada Karşıyaka altyapısından yetişen Mustafa kaydetti.

KARŞIYAKA TARAFTARI DAYANAMADI: İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Gaziemirspor’un golünün ardından iki takım yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada Gaziemir'de oyundan çıkan İsmail kırmızı kart gördü.

Karşıyakalı taraftarlar, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü istifaya davet edip, maç oynanırken kendi futbolcularını ıslıkladı. Basatemür de maçın uzatma bölümünde hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Gaziemirspor 6 puana yükselirken, Karşıyaka 2 puanda kaldı.

İzmir ekibi, 2. Lig'de oynadığı 4 maçı da kazanamamış oldu.

MAÇTAN DETAYLAR

6'ncı dakikada ev sahibi ekipten Erhan'ın sağdan kullandığı kornerde Ensar kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.

26'ncı dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Karşıyakalı Berat'ın şutunda kaleci Egeberk uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.

31'inci dakikada Mevlüt Can ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Egeberk bir kez daha topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Erhan'ın pasında müsait pozisyonda topla buluşan Ömer Faruk, topu ayağından kaçırarak fırsatı değerlendiremedi.

52'nci dakikada sağdan Erhan'ın pasında Mücahit kale önünde topu kaleciye nişanladı.

66'ncı dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Gökdeniz'in pasında Berat altı pastan topu üstten auta gönderdi.

83'üncü dakikada Erhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkte patladı.

84'üncü dakikada Gaziemirspor kontratağında sol kanattan ilerleyen Işıkcan'ın pasında soldan ceza sahasına giren Mustafa, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince Gaziemirspor müsabakayı 1-0 kazandı. (DHA)